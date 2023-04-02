СК проверяет обстоятельства смерти мужчины на улице Новоселов в Рязани

СК проводит проверку по факту смерти мужчины на улице Новоселов в Рязани.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины на улице Новоселов. Об этом КП-Рязань сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Трагический инцидент, о котором идет речь, произошел днем 2 апреля возле остановки общественного транспорта «Городская больница №11» (читать подробнее).

«По факту смерти рязанца 1956 года рождения Железнодорожный МСО проводит доследсвенную проверку», - комментирует представитель следкома.