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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 17:13

СК проверяет обстоятельства смерти мужчины на улице Новоселов в Рязани

Им оказался житель города 1956 года рождения
Источник:kp.ru
СК проводит проверку по факту смерти мужчины на улице Новоселов в Рязани.

СК проводит проверку по факту смерти мужчины на улице Новоселов в Рязани.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины на улице Новоселов. Об этом КП-Рязань сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Трагический инцидент, о котором идет речь, произошел днем 2 апреля возле остановки общественного транспорта «Городская больница №11» (читать подробнее).

«По факту смерти рязанца 1956 года рождения Железнодорожный МСО проводит доследсвенную проверку», - комментирует представитель следкома.