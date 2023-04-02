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НовостиОбщество2 апреля 2023 16:34

Двоих военных, погибших в ходе СВО, похоронили в Касимове 2 апреля

В последний путь проводили рядового Эльдара Котлобулатова и лейтенанта Владислава Андриянова
Источник:kp.ru
Рядового Эльдара Котлобулатова и лейтенанта Владислава Андриянова похоронили в Касимове 2 апреля.

Рядового Эльдара Котлобулатова и лейтенанта Владислава Андриянова похоронили в Касимове 2 апреля.

В городе Касимове Рязанской области 2 апреля похоронили двоих военных, погибших в ходе СВО. В последний путь с соблюдением воинских почестей проводили рядового Эльдара Котлобулатова и лейтенанта Владислава Андриянова.

Как сообщает Касимовская городская Дума, Эльдару Котлобулатову было 32 года, а Владиславу Андриянову - 23. Оба они родились и выросли в Касимове.

В ходе траурной церемонии родным Владислава Андриянова передали присвоенную ему государственную награду - орден Мужества.

Родным Владислава Андриянова передали орден Мужества.

Родным Владислава Андриянова передали орден Мужества.

Оба военных погибли в ходе СВО.

Оба военных погибли в ходе СВО.