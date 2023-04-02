Двоих военных, погибших в ходе СВО, похоронили в Касимове 2 апреля

Рядового Эльдара Котлобулатова и лейтенанта Владислава Андриянова похоронили в Касимове 2 апреля.
В городе Касимове Рязанской области 2 апреля похоронили двоих военных, погибших в ходе СВО. В последний путь с соблюдением воинских почестей проводили рядового Эльдара Котлобулатова и лейтенанта Владислава Андриянова.
Как сообщает Касимовская городская Дума, Эльдару Котлобулатову было 32 года, а Владиславу Андриянову - 23. Оба они родились и выросли в Касимове.
В ходе траурной церемонии родным Владислава Андриянова передали присвоенную ему государственную награду - орден Мужества.
Родным Владислава Андриянова передали орден Мужества.
Оба военных погибли в ходе СВО.