Рязанский военком посетовал на проблемы со здоровьем у призывников

По словам рязанского военком, здоровье призывников оставляет желать лучшего.

Военком Рязанской области Олег Серкез посетовал на проблемы со здоровьем у поступающих на службу молодых людей. Он заявил, что здоровье призывников «все еще оставляет желать лучшего».

«Превалируют заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистые заболевания. Медики это связывают с малоподвижным образом жизни молодых людей, излишним увлечением гаджетами», - цитируют Серкеза «Рязанские ведомости».

Он считает, что нужно больше двигаться, заниматься физкультурой и спортом, а готовиться к армии, по мнению военкома, следует еще в школе. Серкез аргументировал это тем, что служба потребует « большого напряжения моральных и физических сил».

Также военком заявил, что число молодых людей, уклоняющихся от воинской обязанности, «потихоньку уменьшается».

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Военком подчеркнул, что они не будут принимать участие в СВО, в отличие от контрактников (подробнее).