Призвать 1300 человек планируют в Рязанской области весной-летом 2023 года

Больше половины рязанских призывников будут проходить службу в Западном и Южном военных округах в сухопутных войсках, ВКС, ВМФ и ВДВ.

Около 1300 планируют призвать в армию из Рязанской области с 1 апреля по 15 июля. Об этом заявил военный комиссар Олег Серкез «Рязанским ведомостям».

По его словам, весенняя призывная кампания пройдет в штатном режиме.

«Более половины призванных ребят будут проходить службу в Западном и Южном военных округах в сухопутных войсках, ВКС, ВМФ и ВДВ», - сказал Серкез.

Военком подчеркнул, что призывники не будут принимать участие в специальной военной операции. Для этой цели ВС РФ увеличивают набор на службу по контракту.