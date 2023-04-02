Появилось видео водной прогулки по затопленному Лесопарку в Рязани

Кое-кто во время разлива умудряется заехать в Лесопарк на велосипеде.

Во время весеннего разлива рязанцы начали кататься по затопленному Лесопарку на различных плавсредствах. КП-Рязань тоже устроила небольшую водную прогулку и публикует видео, снятое с лодки. Более подробный репортаж доступен по ссылке.

Днем 1 апреля, когда происходила съемка, уровень реки Ока в черте Рязани составил 538 см выше нулевой отметки гидрологического поста - максимальный показатель для этой даты в 21 веке. Причем максимумы обновляются уже четвертый день подряд.

Ранее сообщалось, что Ока вышла за пределы Лесопарка и подбирается к Торговому городку.