Разлив Оки добрался до села Агро-Пустынь под Рязанью и подтопил 13 приусадебных участков

Половодье добралось до села Агро-Пустынь под Рязанью. Фото: МЧС России по Рязанской области.

Большая вода добралась еще до одного населенного пункта в Рязанской области. Вечером в субботу, 1 апреля, пресс-служба МЧС сообщила, что разлив достиг села Агро-Пустынь и подтопил несколько приусадебных участков.

- В селе Агро-Пустынь Рязанского района в результате подъема воды в реке Ока произошло подтопление 13 приусадебных участков. Жизнеобеспечение населения не нарушено, - говорится в сообщении ведомства.

Между тем, в сводке МЧС по состоянию на 13.00 1 апреля числились ушедшими под воду 37 приусадебных участков. Основная их часть в рязанских Борках, четыре в Рязанском и пять – в Кадомском районах. Таким образом, теперь количество подтопленных дворов увеличилось.

За сутки вода в Оке поднялась еще на 16 сантиметров и составляет 538 сантиметров выше нулевой отметки гидропоста.