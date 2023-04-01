Половодье наступает на Рязань. Ока вышла за пределы Лесопарка и подбирается к Торговому городку

Ока уже частично затопила парковку перед Лесопарком.

Весеннее половодье 2023 года медленно, но верно наступает на Рязань. В субботу, 1 апреля, жители областного центра обнаружили, что «большая вода» вышла за пределы городского Лесопарка, затопила парковку перед ним и направилась к Торговому городку. Фото и видео подтопленной территории в редакцию КП-Рязань прислали очевидцы.

Судя по кадрам, разлив в этом году оказался гораздо сильнее прошлогоднего – тогда Ока не смогла достичь ворот парка. Масштабы подтверждают и данные с гидропостов. Так, по состоянию на 1 апреля, уровень воды в главной водной артерии региона уже составляет 538 сантиметров выше нулевой отметки, тогда как в 2022 году самой высокой точкой половодья значился уровень в 510 см. И по прогнозам, это еще не предел и вода продолжит прибывать.

По прогнозам вода продолжит прибывать.

А пока одни горожане в резиновых сапогах меряют глубину импровизированного «моря», другие пытаются его покорить на лодках и даже велосипедах.