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НовостиОбщество1 апреля 2023 15:43

Предварительные заявки в новый детский сад в Семчине начнут принимать с 20 апреля

Официальная же запись стартует в июне
Источник:kp.ru
Предварительно записать ребенка в новый детский сад в Семчине можно будет с 20 апреля.

Предварительно записать ребенка в новый детский сад в Семчине можно будет с 20 апреля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 апреля начнется предварительный прием заявок от родителей, желающих отдать своих детей в новый детский сад, который в настоящее время возводится в микрорайоне Семчино. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. На основе обращений родителей специалисты отдела образования спрогнозируют возрастные категории будущих групп.

Официальная же запись в новый детский сад, как сообщили в мэрии, стартует в июне 2023 года. Формировать список будущих воспитанников начнут после оформления правоустанавливающих документов и присвоения дошкольному учреждению номера.

Предполагается, что детский сад откроет свои двери для детей в сентябре 2023 года. Он рассчитан на 224 места, ожидается, что работать в нем будут 10 групп, в том числе и группы для самых маленьких.