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НовостиОбщество1 апреля 2023 13:48

В Рязанской области 2 апреля прекратятся осадки и потеплеет до +13 градусов

Погода, по прогнозам синоптиков, будет облачной
Источник:kp.ru
В Рязанской области потеплеет до +13 градусов.

В Рязанской области потеплеет до +13 градусов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

После небольшого похолодания, которое принес атмосферный фронт несколько дней назад, в Рязанской области наконец-то потеплеет. Прогноз погоды, составленный специалистами областного филиала Росгидромета, распространила пресс-служба рязанского Управления МЧС.

В воскресенье, 2 апреля, в регионе будет преобладать облачная погода с прояснениями. Осадков и ночных заморозков синоптики уже не ожидают, под утро столбики термометров опустятся до 0…+5 градусов. Дневная же температура в отдельных уголках региона достигнет +13 градусов.

Ветер во второй выходной день сохранится южный, 5 – 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти и придет в норму – 747 мм ртутного столба.