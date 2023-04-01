«Почувствуйте всю прелесть свинарника». Рязанцев возмутила грязь на площади Новаторов, где работает ярмарка выходного дня

Фото, сделанное 1 апреля (справа) и неделю назад (слева), показывает, что грязь на площади Новаторов лежит не первый день. Фото: Татьяна БУТЧЕНКО.

Жительница Рязани раскритиковала условия, в которых работает ярмарка выходного дня на площади Новаторов. Гневный пост с фотографиями женщина выложила в субботу, 1 апреля, в группе «Рязань».

- Это площадь Новаторов! Территория рядом с новым Сретенским храмом. Машины месят грязь, уничтожая будущий газон. Людям негде пройти, не утонув в месиве, - прокомментировала снимки рязанка.

Она также добавила, что такую грязную картину посетители ярмарки наблюдают уже почти две недели. Женщина потребовала привести территорию площади в порядок, чтобы не пришлось чувствовать «всю прелесть свинарника».

На возмущенное сообщение отреагировала мэрия. В пресс-службе сообщили, что в субботу специалисты администрации выезжали на место. Они разъяснили продавцам товаров необходимость соблюдать Правила благоустройства, а на водителей машин, припаркованных на зеленой зоне, составили 15 актов. В дальнейшем пообещали держать вопрос на контроле.