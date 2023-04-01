Запись будущих первоклассников в школы Рязани началась с 1 апреля

Будущих первоклассников Рязани начали записывать в школы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рязани с 1 апреля стартовала запись будущих первоклассников в городские школы. Прием заявлений от родителей на будущий учебный год начался в 9 часов утра субботы, сообщает пресс-служба мэрии.

Подать заявление можно тремя основными способами: через портал Госуслуг, где необходимо заполнить специальную форму, либо лично – для этого нужно прийти в выбранную школу с оригиналами: паспортом, свидетельством о рождении будущего школьника и документом, подтверждающим регистрацию ребенка на закрепленной за школой территории. 1 апреля учебные заведения работают до 18.00 часов, далее – по заранее составленному графику приема. Также можно отправить заявление заказным письмом с уведомлением.

- Обращаем внимание, что подача электронной заявки на ЕПГУ значительно экономит время родителей и является более удобным способом подачи заявления, - отметили в мэрии.

Подать заявление родители детей, закрепленных за конкретной школой, а также тех, кто имеет право на внеочередной прием, могут до 30 июня. А с 6 июля начнут принимать документы от тех, кто выбрал учебное заведение не по месту регистрации. Запись продлится до 5 сентября, но будет зависеть от наличия вакантных мест.

При отсутствии свободных мест в школе родители могут обращаться в управление образования по телефону: 72-01-01 доб. 207. Дополнительные консультации по вопросу приема в школу можно получить в управлении образования по телефонам: 72-01-01 доб. 206 (Железнодорожный район), 72-01-01 доб. 207 (Октябрьский район), 72-01-01 доб. 208 (Московский район), 72-01-01 доб. 209 (Советский район).