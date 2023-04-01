С 1 апреля меняется расписание городского автобуса №22. Добавили количество рейсов и изменили время отправления машин

У рязанского автобуса №22 новое расписание с 1 апреля. Фото: Валерия МОРОЗОВА/ Типичная Солотча.

С 1 апреля 2023 года у автобуса №22, следующего от площади Театральной в Рязани до санатория «Старица» в поселке Солотча, меняется расписание. Фотографию объявления в салоне машины пассажиры разместили в группе «Типичная Солотча».

Если сравнить с графиком работы автобуса, который был утвержден в октябре 2022 года, то можно отметить увеличение числа рейсов: если полгода назад их было 28, то теперь 34 – как и было до октябрьских изменений. Добавили количество машин в утренние и вечерние часы пик, также три рейса вместо двух автобусы будут делать в интервалах с 11 до 12 часов утра и с 14.00 до 15.00. Помимо этого, в некоторых случаях изменилось время отправления транспорта.

Ранее нововведения в график работы автобуса №22 вызвали недовольство жителей Солотчи. Люди жаловались, что из-за сокращения количества машин и увеличения интервалов движения салон часто наполняется людьми так, что образуется давка (подробнее).