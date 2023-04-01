Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость1 апреля 2023 7:48

На окраине Рязани 3 и 4 апреля будут отключать электричество

Электричества два дня не будет в поселке Семчино на окраине Рязани
Источник:kp.ru
В поселке Семчино два дня подряд будут отключать свет.

В поселке Семчино два дня подряд будут отключать свет.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На окраине Рязани два дня подряд будут отключать электроэнергию. О грядущих коммунальных неудобствах горожан оповестила городская администрация. Обесточенной окажется одна из улиц в рязанском поселке Семчино.

Согласно информации, размещенной на сайте мэрии, уже в 8.30 утра погаснут лампочки в домах на улице Колхозной, причем как на нечетной, так и на четной стороне. Причиной отключения света станут очередные работы на воздушной линии, которые проведут специалисты МУП РГРЭС. Завершить их электрики планируют к 16.00.

Адреса, по которым будет приостанавливаться электроснабжение 3 и 4 апреля 2023 года:

- улица Колхозная, дома с 33 по 113 на нечетной стороне и с 84 по 126 – на четной стороне.