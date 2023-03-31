Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил подтопленный Лесопарк. Фото: ТГ-канал Павла Малкова

В пятницу, 31 марта, губернатор Рязанской области побывал в зонах подтопления в рязанском Лесопарке и в Борках. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале.

Глава региона пообщался с местными жителями, которые проживают на территории, затронутой разливом. В день его визита уровень воды поднялся до 522 сантиметров.

По словам Малкова, на случай, если вода продолжит пребывать, то предусмотрены меры. Это постройка дополнительных пешеходных мостков, заготовка лодок для перевозки людей, подготовка насосов для откачивания воды. Также он не исключил временный перенос автовокзала у Лесопарка.

- Эти меры будут вводиться в случае необходимости, - пояснил губернатор.