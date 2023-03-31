И.о. ректора отменил ограничения в работе спортзала РГУ

31 марта во время посещения Рязанского госунивеситета чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым, один из студентов этой страны, обучающийся в вузе, поделился с и.о.ректора, что режим работы спортзала РГУ на Касимовском шоссе, 25, неудобен для тренировок. Юный узбек попросил, чтобы интервал для занятий составлял хотя бы 120 минут и чтобы зал был открыт не только в будни, но и в субботу.

- Со следующей недели спортзал будет работать постоянно, - отреагировал Игорь Мурог. - И не шесть, а все семь дней в неделю.