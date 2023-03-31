Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 марта 2023 17:33

И.о. ректора отменил ограничения в работе спортзала РГУ

На встрече с послом Узбекистана иностранные студенты обратились к руководителю вуза Игорю Мурогу с просьбой сделать занятия спортом более доступными
Источник:kp.ru
И.о. ректора отменил ограничения в работе спортзала РГУ

И.о. ректора отменил ограничения в работе спортзала РГУ

31 марта во время посещения Рязанского госунивеситета чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым, один из студентов этой страны, обучающийся в вузе, поделился с и.о.ректора, что режим работы спортзала РГУ на Касимовском шоссе, 25, неудобен для тренировок. Юный узбек попросил, чтобы интервал для занятий составлял хотя бы 120 минут и чтобы зал был открыт не только в будни, но и в субботу.

- Со следующей недели спортзал будет работать постоянно, - отреагировал Игорь Мурог. - И не шесть, а все семь дней в неделю.