Автобус №11 в Рязани начал работать по сокращенному маршруту

Автобусы №11 в Рязани будут работать по сокращённому маршруту.

С 31 марта автобусы №11 начали ходить по сокращенному маршруту – до остановки «10 район Борки». Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Кроме того, из-за активного половодья и прибытия паводковых вод на окраине города установили оградительные бетонные блоки с дорожными знаками, запрещающими проезд, на участке дороги в 7 районе поселка Борки.

31 марта уровень воды в Оке повысился на всем течении в пределах Рязанской области. У областного центра поднялась еще на 22 сантиметра (читать подробнее).

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