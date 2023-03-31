Рязанское минприроды объявило начало пожароопасного сезона Фото: Иван МАКЕЕВ

С пятницы, 31 марта, в Рязанской области объявили начало пожароопасного сезона. Об этом сообщили на сайте минприродопользования региона.

Пожароопасный период объявлен в связи со сходом снега с полей, потеплением. В это время по всей области усилят профилактику лесных пожаров, будут проводить патрулирование с участием полиции и мониторинг лесов. Пожарную обстановку будут проверять с помощью камер видеонаблюдения на вышках связи в лесах. Региональная диспетчерская служба лесхоза начала работать круглосуточно.

- Все силы и средства, привлекаемые к тушению лесных пожаров, приведены в режим повышенной готовности, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах полагаются штрафы для граждан от 15 до 30 тысяч рублей.