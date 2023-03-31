Больше 1 млн рублей задолжало ООО «Рязаньвест» своим работникам

ООО «Рязаньвест» задолжало работникам более миллиона рублей.

Более пятидесяти работников обувной фабрики ООО «Рязаньвест» не могут долгое время получить заработную плату и другие выплаты. Общая сумма долга составила более 1 млн рублей.

Во время встречи с работниками глава СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин заверил, что ситуация находится под его личным контролем. Если деньги людям не поступят, следователи возбудят уголовное дело.

В свою очередь генеральный директор фабрики Виктор Клоков сообщил, что сумма задолженности по заработной плате перед работниками планомерно погашается и в ближайшее время будут произведены все необходимые выплаты.

В настоящее время два этажа обувной фабрики «Рязаньвест» продаются за 128 млн рублей (читать подробнее).

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