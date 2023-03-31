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НовостиОбщество31 марта 2023 13:19

Дождь, снег – и внезапное солнце. Небольшое похолодание в Рязани резко сменится резким потеплением

Дождь и снег в Рязани 1 апреля резко сменится солнцем и быстрым потеплением
Источник:kp.ru
В ночь на 1 апреля в Рязанской области похолодает до -3 градусов.

В ночь на 1 апреля в Рязанской области похолодает до -3 градусов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 1 апреля, в Рязани и области ожидается облачная погода. Ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем - небольшой дождь, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

В ночь на 1 апреля на дорогах Рязани возможна гололедица. Ветер южный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -3... +2 градуса, днем +6... +11 градусов.

По информации специалистов центра «Фобос», во вторник, 4 апреля, в Рязанской области немного похолодает, но потом выглянет солнце и воздух станет очень быстро прогреваться.

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