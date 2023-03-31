Посол Узбекистана навестил в Рязани студентов из своей республики

Рязанский государственный университет традиционно ведет активную международную деятельность. В главном вузе региона сегодня обучаются студенты из Туркменистана, Узбекистана, Китая, Алжира, Казахстана и других стран. Неудивительно что чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов выбрал для визита именно РГУ.

- Мы имеем давнюю традицию встреч с нашей молодежью, обучающейся в российских вузах, - подчеркнул Ботиржон Закирович.

Он призвал узбекских студентов не только проявлять старание в учебе, но и активнее участвовать в жизни университета, проявлять себя во внеурочной, спортивной и творческой деятельности.

- С самого начала нас во всем поддерживают в РГУ, относятся как к родным. У меня есть мечта – организовать кружок, может быть даже ансамбль, узбекской национальной музыки в РГУ. Я сам играю на народных инструментах и с радостью готов обучить этому всех желающих, - поддержал призыв посла второкурсник Абубакир.

- Поддерживаю инициативу, - отреагировал и.о. ректора Игорь Мурог. – Вуз приветствует творческую внеурочную активность студентов. У нас действует немало кружков и секций. Мы найдем возможность включить Вас в эту работу.

Ребята также поинтересовались у посла, нужны ли им будут дополнительные согласования и документы при трудоустройстве в Узбекистане с дипломами российского вуза. Оказывается, что согласно вступившему в силу соглашению между нашими странами, ничего дополнительно не потребуется, будет достаточно предъявить работодателю только российский диплом, не нужен даже его перевод на узбекский. Аналогичное признание распространяется и на дипломы узбекистанских вузов в России.