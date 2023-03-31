На сцене Рязанской филармонии покажут культовый спектакль Романа Виктюка «Служанки»

Рязанская филармония.

Жан Жене (1910–1986) – enfant terrible французского авангарда. Написанный им в тюрьме роман «Богоматерь цветов» сначала ужаснул, а затем восхитил Жана Кокто, который открыл Жене дорогу во французский литературный мир. В основе пьесы «Служанки» (1947) лежат проходящие через все творчество писателя темы индивидуальной свободы, вступающей в конфликт с социумом и отвергающей его условности, любви и преступления, красоты и низости.

Поставленный впервые в 1988 году в театре «Сатирикон» спектакль «Служанки» принес Виктюку славу кумира богемы и сделал его символом нового театрального направления. Он положили начало стилю, который позже стал именоваться viktyuk style – утонченные линии модерна, красота и фантастическая театральность действа, происходящего на сцене.

Осенью 2018 года культовому спектаклю Романа Виктюка исполнилось 30 лет. Постановка пережила три редакции (1988, 1992 и 2006 годов), была показана во многих странах, получила международное признание и собрала восторженные отклики в прессе. Спектакль неизменно вызывает большой интерес у зрителей и идет с аншлагами, независимо от того, на какой площадке играется – в Москве, регионах или за рубежом. Это спектакль с пронизывающей до мурашек энергетикой до сих пор не могут забыть зрители нескольких поколений.

Пьесу Жана Жене Роман Виктюк поставил, следуя рекомендациям драматурга: все роли в ней должны исполнять только мужчины. Режиссер создал мощный вневременной «театральный ритуал»: исследуемые в нем тайны человеческой души не имеют срока давности, и сценическое долголетие «Служанок» – прямое тому доказательство.

Две сестры Соланж и Клер служат в доме у Мадам. Завидуя красоте и богатству хозяйки, служанки играют в Мадам, надевая ее платья и украшения, копируя ее манеру говорить и двигаться, – и заигрываются: анонимно клевещут на любовника Мадам Месье в полицию и решают убить хозяйку, виня во всех своих несчастьях едва замечающую служанок экзальтированную женщину.

По степени магнетического воздействия на публику, сценографической выверенности и художественному совершенству «Служанки» – один из лучших образцов виктюковской игровой эстетики и своеобразный манифест его театрального метода. Спектакль представляет собой мощно заряженный синтез драмы, хореографии и музыки, в котором каждый жест, каждый поворот тела и каждая интонация работают на многократное усиление выразительности образа. Сложный грим актеров (Лев Новиков), отсылающий к исполнителям театра кабуки, и подчеркивающие особую пластику тела костюмы добавляют происходящему на сцене дополнительную символическую нагрузку.

Рязанская филармония 9 апреля в 18 часов

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