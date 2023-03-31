Общественный контроль за выборами в Рязанской области стал важным элементом избирательного процесса

В ОП РФ подвели итоги работы института общественного наблюдения за пять лет и предложили ряд законодательных изменений.

20 марта на площадке Общественной палаты России прошла конференция в честь пятилетия общественного контроля за выборами. Ее участниками стали и рязанцы - члены региональной Общественной палаты, Клуба политологов Рязанской области, эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Как отмечает исполнительный директор Рязанского отделения Ассоциации юристов России, директор юридического института РГУ имени С.А. Есенина Любовь Ларина, Общественная палата Рязанской области, членом которой она является, уделяет вопросам наблюдения за выборами значительное внимание.

“Это огромная работа, выполняемая постоянно, а не только перед очередными выборами. За годы работы сложилась эффективная система подготовки общественных наблюдателей опытными преподавателями – экспертами в области избирательного права и процесса. Особое значение в общественном наблюдении принадлежит работе общественного штаба по наблюдению за выборами”, - говорит Любовь Юрьевна.

Кандидат юридических наук особо подчеркнула, что избирательные процедуры в Рязанской области в последние годы проходили без нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, а это заслуга, в том числе, и института общественного наблюдения.

Проводя параллели с международным опытом, председатель Клуба политологов Рязанской области, председатель регионального отделения «Российского общества политологов» Юрий Мостяев делает вывод, что Российская Федерация - это одно из самых продвинутых государств в вопросе общественного контроля за выборам. Он напомнил, что с 2018 года Общественная палата Рязанской области назначает своих наблюдателей, которые проходят подготовку на семинарах. Это представители разных социальных и возрастных групп и отраслей: образования, культуры, спорта, медицины…

“Деятельность общественных наблюдателей позволила сделать процедуру голосования максимально открытой и прозрачной. Как следствие, на выборах с их участием резко сократилось количество серьезных нарушений в процессе голосования”, - высказался Юрий Николаевич.

По словам эксперта Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», члена Клуба политологов Рязанской области Александра Селиванова, главной особенностью системы общественного наблюдения в Рязанской области называют открытость всем без исключения политическим партиям, представителям общественности и СМИ.

“Центр общественного наблюдения в регионе является своеобразным «электоральным МФЦ», работающий по принципу «единого окна» как для запросов журналистов, так и представителей политических сил и граждан”, - считает Александр Алксандрович.

Он также отметил, что в Рязанской области на постоянной основе слаженно работает целый пул специалистов, имеющих необходимый опыт и компетенции в сфере избирательного права, которые напрямую контактируют с представителями СМИ и интернет-площадками.