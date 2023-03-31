ГИБДД сообщила подробности аварии с грузовиками на Солотчинском мосту под Рязанью

В ДТП с грузовиками на мосту через Оку пострадал мужчина.

Стали известны первые подробности массового ДТП с участием грузовых автомобилей, которое произошло в пятницу 31 марта на трассе в сторону Солотчи. Информацию сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Дорожное происшествие случилось примерно в 11.20 на четвертом километре автомобильной дороги прямо на переправе через реку Ока. По предварительной информации, участниками аварии стали три грузовых автомобиля. В результате ДТП травмы получил один из водителей.

Что стало причиной столкновения, в настоящее время выясняют сотрудники полиции, они продолжают работать на месте происшествия. Отметим, что по состоянию на 13.20 сервис Яндекс.Пробки показывает большой автомобильный затор – от выезда из Рязани в сторону Солотчи вплоть до поворота на село Шумашь.