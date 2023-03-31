Депутата из Сапожка, два года незаконно рубившего лес, будут судить в Рязанской области

В незаконной рубке леса подозревают депутата Сапожковского городского поселения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рязанской области предстанет перед судом депутат Сапожковского городского поселения. Мужчина на протяжении почти двух лет самовольно рубил деревья в местном лесничестве, сообщает пресс-служба СКР по Рязанской области.

Следствие установило, что в 2020 – 2021 годах будучи местным лесничим, обвиняемый попросил своего знакомого зарегистрироваться в качестве ИП. После этого он от его имени заключил с арендатором участка леса договор на заготовку и вывоз сырой древесины и привлек подрядчиков для этой работы. В результате мужчина незаконно вырубил в Сапожковском лесничестве 2628,623 кубометров деревьев.

В отношении лесоруба возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России – незаконная рубка леса в особо крупном размере. Расследование сопровождали сотрудники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области. Расследование уже завершено, доказательства собраны, и дело отправилось в суд для рассмотрения по существу.