На трассе в сторону Солотчи произошло ДТП с участием грузовиков.

В пятницу, 31 марта, на трассе после спуска с Солотчинского моста в Рязани произошло ДТП с участием грузовых автомобилей. Об этом КП-Рязань сообщили очевидцы происшествия.

Авария произошла около 11.40 часов. От столкновения кабину грузового автомобиля разломило посередине. На месте происшествия работают экстренные службы: сотрудники ДПС и скорая помощь.

Официальная информация о аварии уточняется. Также из-за ДТП образовалась большая автомобильная пробка от солотчинского поста ГИБДД.