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НовостиПроисшествия31 марта 2023 9:10

На трассе в сторону Солотчи произошло ДТП с участием грузовиков

Из-за аварии образовалась длинная пробка в сторону выезда из города
Источник:kp.ru
На трассе в сторону Солотчи произошло ДТП с участием грузовиков.

На трассе в сторону Солотчи произошло ДТП с участием грузовиков.

В пятницу, 31 марта, на трассе после спуска с Солотчинского моста в Рязани произошло ДТП с участием грузовых автомобилей. Об этом КП-Рязань сообщили очевидцы происшествия.

Авария произошла около 11.40 часов. От столкновения кабину грузового автомобиля разломило посередине. На месте происшествия работают экстренные службы: сотрудники ДПС и скорая помощь.

Официальная информация о аварии уточняется. Также из-за ДТП образовалась большая автомобильная пробка от солотчинского поста ГИБДД.

От удара кабину одного из грузовиков разломило пополам.

От удара кабину одного из грузовиков разломило пополам.