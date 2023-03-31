Останавливать будут массово. ГИБДД предупредила о масштабных рейдах в Рязанской области в пятницу и выходные

В Рязанской области вновь пройдут рейды ГИБДД. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Областная Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды по выявлению водителей, грубо нарушающих Правила дорожного движения. Очередные мероприятия инспекторы проведут в пятницу, 31 марта, и в предстоящие выходные дни, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

- При проведении мероприятий сотрудники полиции будут производить массовую остановку транспортных средств, - предупредили в ведомстве.

Выявлять будут как тех водителей, которые не соблюдают ПДД, так и тех, кто сядет за руль в состоянии алкогольного опьянения. В Госавтоинспекции призвали рязанцев не оставаться равнодушными и сообщать обо всех инцидентах, свидетелями которых они стали. Сообщать о нарушителях можно по телефону 112 или отправить информацию через форму обратной связи на официальном сайте ведомства.