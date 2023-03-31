Половодье в Рязани 2023: на Оке превышен максимум прошлого года, причем на месяц раньше

Уровень воды в Оке возле Рязани превысил максимум 2022 года. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

К утру 31 марта по сравнению с началом предыдущего дня река Ока в черте Рязани поднялась еще на 22 см. Таким образом, уровень воды достиг 522 см выше нулевой отметки гидрологического поста.

Любопытно, что уже превышен пик весеннего половодья 2022 года. Прошлой весной максимум был зафиксирован почти на месяц позже, 23 апреля, и составил 510 см.

Кроме того, если верны данные allrivers.info, к этой дате вода выше отметки 451 см (2004 год) в XXI веке еще не поднималась.