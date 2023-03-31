Музею Рязанского кремля передали здание бывшего ЦНТИ.

Рязанскому историко-архитектурному музею-заповеднику (РИАМЗ) передали здание бывшего ЦНТИ (улица Крупской, 17). Первые два этажа готовятся к открытию 1 декабря 2023 года. В новом филиале музея расположатся Археологический центр и Центр искусства XX века.

«Перед нами стоит задача укомплектовать экспозицию экспонатами новейшего времени.

Кстати, аббревиатуре ЦНТИ мы уже придумали новую расшифровку – Центр Науки, Традиции, Искусства. Совсем скоро рязанцев, и особенно жителей Московского

района, можно будет поздравить с появлением нового культурного пространства, где будет современный выставочный зал», - цитирует «РВ» директора РИАМЗ Виталия Попова.

Ключевые залы музея-долгостроя на Соборной откроют лишь в 2024-2025 годах. Поэтому полноценного открытия ждать еще долго (читать подробнее).

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