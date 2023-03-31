Основные залы нового музейного центра Рязанского кремля откроют в 2024-2025 годах

Основные залы нового музейного центра Рязанского кремля откроют только в 2024-2025 годах.

1 апреля в музейном центре Рязанского кремля на улице Соборной должны завершиться строительные работы, а первых посетителей смогут принять 1 декабря 2023 года. Однако, запускать экспозиционные площади планируется в несколько этапов.

«Сначала заработают первая часть экспозиции, экологический, детский и информационный центры, три выставочных зала, актовый зал, атриум, кафе. Посетители увидят все, что связано с происхождением Земли и происхождением человека, с природой рязанского края, смогут побывать в планетарии», - цитирует «РВ» директора РИАМЗ Виталия Попова.

Что касается ключевых экспозиций – исторических, то три большие зала будут открываться на втором этапе, которые намечены 2024-2025 годы. Именно поэтому музей продолжит работать во Дворце Олега.

«Не раньше 2024 года откроются залы декоративно-прикладного искусства, народного костюма, знатных земляков, редкой книги. Такая растянутость во времени связана с огромным количеством музейных предметов, которые необходимо перевезти, с необходимостью доработки концепции экспозиции», - отметил Попов.

Музейный центр чиновники должны были сдать в эксплуатацию еще в марте 2018 года. В процессе реализации проекта сроки неоднократно переносились, а стоимость объекта с 754 млн рублей - суммы первого контракта, - по некоторым оценкам, увеличилась уже вдвое и превышает 1,5 млрд рублей.

А в декабре 2022 года рязанцы сняли на видео, как стену музея-долгостроя пилят... обычной пилой. Чиновники позже объяснили, такой маневр.

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