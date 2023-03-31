Не стало активистки ветеранского движения Рязани Магдалины Вагановой.

Скончалась активная участница ветеранского движения Рязани, долгое время возглавлявшая первичную группу по улице Белякова (ветеранская организация ВОВ им. А.В. Белякова) Ваганова Магдалина Серафимовна.

«Мы потеряли верного друга, чуткого товарища. Светлая память об этой замечательной женщине останется в наших сердцах. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной», - указал в некрологе Совет ветеранов Московского района.

Ранее сообщалось о смерти бывшего начальника отдела организации высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Рязанской области Надежды Бесовой (читать подробнее).

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