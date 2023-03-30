С 31 марта с отрезанными водой селами Заокское и Коростово установят сообщение катерами

Сообщение катерами на время половодья - привычный вид транспорта для местных жителей.

С 31 марта между отрезанными половодьем пригородными селами Заокское, Коростово и Рязанью начнут для перевозки людей курсировать катера. Ранее сделать это было невозможно - на Трубеже стоял лед.

Из Рязани на Заокское катер будет ежедневно отправляться в 5.30, 14,30 и 18.30. Обратно - в 6.20, 15.20 и 19.20. К временной пристани у села Заокское людей будет доставлять спецтранспорт от местного ДК. Отправление грузовиков в 6.00,15.00 и 19.00.

Из Рязани на Коростово катер ежедневно будет выходить в 18.00. Из Коростово в Рязань - в 6.00.

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