В Рязанской области лишат лицензии 21 управляющую компанию

Список рязанских УК, отправленных в свободный полет, озвучат после окончания процедуры продления лицензий. Фото: Евгения ГУСЕВА

Количество управляющих компаний в Рязанской области уменьшится на 21 организацию, им не продлят лицензию на осуществление деятельности. Такие данные привела начальник областной жилищной инспекции Татьяна Тарасюк в ходе прямого эфира в четверг, 30 марта.

- Сейчас мы вышли на этап продления лицензий. 124 компании вошли в процедуру продления лицензий, уже на сегодняшний момент мы понимаем, что 21 компании не продлена лицензия, - сообщила Тарасюк.

Какие УК уже точно уйдут с рязанского рынка, чиновница не уточнила, но пообещала озвучить список аутсайдеров после окончания процедуры перелицензирования. Отметим, что по данным жилинспекции, в Рязанской области в настоящее время работают 190 управляющих компаний.

Ранее ужесточить контроль за работой УК потребовал губернатор Павел Малков. Он признал, что жалоб у горожан накопилось слишком много, поручил создать рейтинг коммунальных организаций и пригрозил всем не справляющимся уходом с рынка (подробнее).