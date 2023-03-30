Уже 3 апреля начнут благоустраивать Малое шоссе перед вокзалом Рязань-1

В Рязани начали благоустраивать Малое Шоссе. Фото: администрация Рязани.

Уже в первых числах апреля в Рязани начнут благоустраивать Малое шоссе – дорога от вокзала Рязань-1 до перекрестка у ТРЦ «Виктория Плаза». Об этом сообщила глава администрации Елена Сорокина.

Центральную часть Малого шоссе вымостят тротуарной плиткой, украсят зелеными островками, по периметру которых высадят кустарники и деревья. Кроме того, на участке заменят 15 опор освещения, а все провода уберут под землю. Вдоль улицы появятся лавочки, урны, навесы-перголы. Вся территория будет под видеонаблюдением.

Уже 3 апреля начнутся земляные работы, а планируется полностью сдать объект к 1 сентября.

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