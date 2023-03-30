На грани жизни и смерти. Специалисты ОКБ спасли жительницу Рязанской области, пересадив ей донорскую печень

Специалисты ОКБ спасли жительницу Рязанской области, пересадив ей донорскую печень. Фото: Областная клиническая больница/vk.com/okb_ryaz.

Специалисты Областной клинической больницы спасли очередную человеческую жизнь. В руки хирургов попала жительница Рязанской области, у которой диагностировали кровотечение, а единственным выходом из ситуации стала пересадка донорской печени. Историю пациентки, которая больше напоминает сюжет кинофильма, рассказала пресс-служба ОКБ.

Проблемы с печенью у жительницы Рязанской области были давно. Женщине не давало спокойно жить аутоиммунное заболевание, которое постоянно грозило стать фатальным для нее. Но в конце февраля 2023 года открылось кровотечение – серьезное обострение, при котором требуется госпитализация и срочное вмешательство, так как, по словам специалистов, потеря крови в данном случае всегда большая, а прогноз – неблагоприятный.

Женщину положили в Шацкую межрайонную больницу, но лечение не приносило результата. Состояние больной ухудшалось, поэтому медики решили перевезти ее в Рязань. Использовать карету «скорой помощи» не решились из-за потери времени и возможной травматизации, поэтому пациентку быстро и бережно доставил в ОКБ вертолет санавиации.

Дальше, по признанию сотрудников больницы, история больше напоминала сюжет кинофильма. Выяснилось, что провести пересадку печени женщине можно незамедлительно – донорский орган появился как раз тогда, когда она находилась на грани жизни и смерти. Пациентку быстро подготовили к операции и трансплантировали новую печень. Операция длилась около семи часов.

- С одной стороны, можно рассматривать этот клинический случай как большую удачу, на самом деле, – это результат слаженной работы многих служб. Вертолетом санавиации пациентку оперативно доставили в нашу больницу, специалисты органного донорства сработали, чтобы трансплантация стала возможной, реаниматологи подготовили ее к операции, все операции по трансплантации в регионе выполняются силами врачей и медсестер ОКБ, поэтому они тоже были готовы к операции и отлично справились, - отметил главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

Сейчас жизни женщины ничто не угрожает, ее уже выписали домой, где маму ждала тринадцатилетняя дочь. Теперь рязанку ждет только длительная реабилитация, так как ей предстоит научиться жить с новой печенью.