Рязанец просто пришел на мастер-класс по кулинарии. А потом произошла невероятная по наглости история

Рязанец пришел на мастер-класс по кулинарии, а ушел с навязанным кредитом и кухонным комбайном за 150 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Рязани купил кухонный комбайн за 150 тысяч рублей, заключив кредитный договор. Таким стал итог посещения мастер-класса по кулинарии в рязанском конгресс-отеле, сообщает Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области.

На мастер-классе, куда мужчину пригласили по телефону, демонстрировался тот самый кухонный комбайн. Ведущие внушали гостям, что им всем выпало редкое везение - получить подарки и уникальный кухонный комбайн.

Уговорами и психологическими манипуляциями со стороны представителей продавца рязанец заключил договор купли-продажи комбайна, а так как сумма бытовой техники с учетом скидки составляла около 150 тысяч рублей, а денег не было, то ему тут же навязали кредитный договор.

Дома мужчина осмотрел кухонный комбайн и усомнился в его качестве – он сильно отличался от фотографии оригинального товара. Он попытался вернуть товар продавцу, но безуспешно. И тогда рязанец обратился к специалистам Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области, которые помогли ему составить претензию в адрес продавца. Через некоторое время деньги мужчине вернули. О судьбе кредитного договора, не сообщается.

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