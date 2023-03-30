Памятную доску экс-директору КВЦ Александру Цулимову установили в годовщину его смерти

В Рязани торжественно открыли мемориальную доску Александру Цулимову.

30 марта, в годовщину смерти, на улице Станкозаводской в Рязани открыли мемориальную доску бывшему руководителю МП «КВЦ» (Кустовой вычислительный центр) Александру Цулимову. Участвовали в открытии чиновники, работники предприятия и общественность.

Заслуженный работник ЖКХ России Александр Цулимов работал в Кустовом вычислительном центре с 1984 по 2017 год, возглавлял предприятие с 1999 года.

В Рязани открыли памятную доску экс-главе рязанского МП «КВЦ» Александру Цулимову.

«Александр Цулимов активно занимался развитием производственной базы КВЦ: оснащал его средствами вычислительной техники и телекоммуникаций, внедрял современные информационные технологии, использовал передовые методы управления», - говорится в сообщении администрации города.

Александр Алексеевич Цулимов родился 22 октября 1950 года. Окончил Рязанский радиотехнический институт по специальности «Автоматизированные системы управления».

Предприятие, возглавляемое Александром Цулимовым, являлось неоднократным победителем областных и Всероссийских конкурсов.

Скончался Александр Цулимов 30 марта 2017 года.

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