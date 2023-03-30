Петуния для улицы Почтовой, а бегония – для Первомайского проспекта. Около 400 тысяч цветов украсят Рязань в 2023 году

В 2023 году улицы, парки и скверы Рязани украсят около 400 тысяч однолетних цветов. Фото: администрация Рязани.

В 2023 году улицы, парки и скверы Рязани украсят свыше 400 тысяч однолетних цветов – такие планы на предстоящий теплый сезон у городских властей. Рассаду для клумб в теплицах Дирекции благоустройства города начали выращивать еще в январе.

Уже спокойно растут и набираются сил виола, цинерария, тагетес, георгины, циния, газания, агератум, сальвия. В скором времени к ним присоединятся амарант, кохия и флоксы. Также специалисты уже черенковали колеус, на очереди – герань. В теплицах постоянно поддерживается температура не ниже +20 градусов, ростки поливают, подкармливают и пропалывают. По словам сотрудников ДБГ, большинство цветов неприхотливы и устойчивы к перепадам температур. Но перед высадкой в клумбы им все же проведут небольшое «закаливание».

Также в мэрии рассказали о выборе цветов для разных уголков города в предстоящем сезоне. Так, улицу Почтовую украсят махровая петуния и тагетес, а Первомайский проспект – разноцветная бегония и кохия. На площади Победы вновь появится клумба в форме звезды из красной бегонии с лентой из тагетеса и фестука. В сквере 60-летия Победы на Московском шоссе в этом году высадят белую, синюю и красную петунию, которая образует клумбу в цветах российского флага, а тагетес в форме георгиевской ленты украсит все городские монументы. Однолетники появятся в городе после того, как отцветут тюльпаны.