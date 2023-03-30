Льготную ипотеку запустили в Рязанской области в марте 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В марте 2023 года в Рязанской области приняли необходимую нормативно-правовую базу для запуска региональной программы льготного ипотечного кредитования. Речь только для работников бюджетной сферы.

Проект в регионе будут воплощать в рамках соглашения с АО «ДОМ.РФ». Именно эта компания является единым оператором льготных программ в жилищной сфере, взаимодействует с банками, предоставляющими ипотеку с дополнительным субсидированием со стороны регионов. В частности, из бюджета Рязанской области на эти цели в 2023 году запланировали 100 млн рублей.

Участие в программе позволит рязанцам снизить процентную ставку ипотечного кредита на 2% (читать подробнее).

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