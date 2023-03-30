Суд над предполагаемым убийцей 17-летнего юноши пройдет в Рязанской области

Фото СК России по Рязанской области - по-видимому, места убийства.

СК завершил расследование уголовного дела об убийстве 17-летнего юноши в Рязанской области. В преступлении обвиняется гражданин иностранного государства 1966 года рождения.

Более 10 ударов ножом нанес подозреваемый несовершеннолетнему в ходе пьяной ссоры, которая произошла 5 января 2023 года, сообщает пресс-служба СК СКР по Рязанской области. В ведомстве добавили, что убийство было раскрыто по горячим следам.

Материалы уголовного дела из Михайловского межрайонного следственного отдела направлены в суд с утвержденным обвинительным заключением.