Новое рассмотрение дела об убийстве рязанского бизнесмена Громова началось 10 февраля

В Рязани началось новое рассмотрение дела об убийстве рязанского бизнесмена Громова.

2-й Западный окружной военный суд, расположенный в Москве, начал новое рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Рогачева и Игоря Петрова. Их обвиняют в пособничестве и посредничестве в заказном убийстве рязанского предпринимателя Алексея Громова.

В конце декабря 2021 года присяжные заседатели признали Петровым виновным, а вину Рогачева недоказанной. Столь противоречивый вердикт дал прокуратуре основание для подачи апелляции. В итоге приговор суд отменил и отправил дело на новое рассмотрение.

Первое заседание состоялось 10 февраля 2023 года. С этого времени прошло уже шесть заседаний с новым составом присяжных заседателей.

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