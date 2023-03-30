Мокрый снег и северный ветер. Похолодание с ночными заморозками принесет атмосферный фронт в Рязанскую область 31 марта

В пятницу в Рязанской области пойдет мокрый снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 31 марта, жителей Рязанской области ожидает прохладная погода с ночными заморозками и осадками. Прогноз синоптиков областного филиала Росгидромета на предстоящие сутки опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Атмосферный фронт, пришедший из Северной Европы, обеспечит в финальный день первого месяца весны пасмурную погоду. Временами будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега. Непогоду сопроводит резкий северный ветер, скорость которого составит 5 – 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет постоянно падать и к вечеру достигнет 738 мм ртутного столба.

Что же касается температуры, то в пятницу в регион вернутся слабые ночные заморозки. В предрассветные часы столбики термометров покажут -1…+4 градуса, днем потеплеет до +3…+8. Из-за перепадов температур ночью и утром на дорогах Рязанской области местами не исключена гололедица.