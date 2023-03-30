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НовостиОбщество30 марта 2023 11:05

Суд оштрафовал рязанца за плакаты, посчитав их дискредитирующими ВС РФ

Его действия квалифицировали по статье КоАП
Источник:kp.ru
Октябрьский районный суд Рязани оштрафовал рязанца за плакаты, посчитав их дискредитирующими ВС РФ.

Октябрьский районный суд Рязани оштрафовал рязанца за плакаты, посчитав их дискредитирующими ВС РФ.

22 февраля мужчина разместил шесть плакатов на одной из улиц Рязани, и теперь должен будет заплатить штраф в размере 40 тыс. рублей. Такое решение 27 марта вынес Октябрьский районный суд города.

«Дорогой гражданин! Не забывай называть вещи своими именами: война - вооруженный конфликт между противоборствующими государствами, крупными территориальными общинами с участием армии и иных боеспособных подразделений», - передает пресс-служба суда содержание одного из плакатов.

Состава уголовного преступления в действиях рязанца не обнаружили, но привлекли его к ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ - за «негативную оценку действиям ВС РФ», приравняв это к дискредитации.