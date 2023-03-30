Мэр Елена Сорокина рассказала о подготовке ко Дню Победы в Рязани

Мэр Елена Сорокина рассказала о параде в Рязани 9 мая.

29 марта в Рязани в очередной раз собралась рабочая группа, чтобы обсудить торжественное шествие подразделений рязанского гарнизона, а также смотр-конкурс «Песня в солдатском строю». Об этом сообщила глава администрации Елена Сорокина.

«Важная составляющая подготовки ко Дню Победы – вопросы благоустройства памятных мест. До 5 мая отремонтируем эти объекты, помоем памятники, уберем прилегающую территорию, высадим цветы. Все, что необходимо сделать в преддверии 9 мая, должно быть выполнено в срок», - сообщила чиновница.

Елена Сорокина рассказала, что в День Победы в Рязани по центральным улицам пройдут 17 пеших колонн, а перед 9 Мая пройдут две репетиции (читать подробнее).

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