«Транснефть-Верхняя Волга» подключила подводный переход нефтепродуктопровода через Пру в Рязанской области

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило работы по подключению подводного перехода магистрального нефтепродуктопровода Новки - Рязань через реку Пру в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По программе технического перевооружения, реконструкции и капремонта работы по реконструкции на этом участке начались в сентябре 2021 года, при этом не пришлось останавливать транспортировку нефтепродукта. Работы были нацелены на создание безаварийного использования и экологической безопасности системы магистральных трубопроводов предприятия.

Стоит отметить, что к работам на территории национального парка «Мещерский» предъявляют повышенные требования относительно надежности и безопасности. Мероприятия выполнялись в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, производственного контроля, природоохранного законодательства РФ.

Проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также согласован с надзорными органами, в том числе, с Московско-Окским территориальным управлением Рыболовства. Мероприятия провели с учетом сезонных ограничений, связанных с нерестом рыб и периодом гнездования. На месте осуществлялся регулярный экологический мониторинг.

В рамках мероприятий выполнили монтаж дюкера длиной 235 метров на подводном переходе трубопровода. Всего же общая протяженность реконструированного участка магистрального нефтепродуктопровода составила 2,2 км. Дюкер уложили методом протаскивания с правого берега Пры на левый. К работам привлекали 24 единицы строительной и специальной техники: бульдозеры, экскаваторы, трубоукладчики, а также тяговые лебедки.

Провели также комплекс мероприятий по подготовке трассы, сварке и укладке трубопровода диаметром 530 мм в нитку. Для замены использовали трубы классом прочности К56 и с заводским изоляционным трехслойным полиэтиленовым покрытием. Такие трубы отличаются повышенной прочностью и способностью выдержать большие нагрузки в условиях повышенного давления. Также смонтировали устройство катодной защиты для предотвращения электрохимической коррозии трубопровода.

Перед подключением участка провели необходимые испытания, в том числе на прочность и герметичность. Специалисты также провели контроль качества участка для оценки состояния изоляционного покрытия трубы.

Работы по технологическому подключению реконструированного участка и ремонту проводились во время плановой остановки магистрального нефтепродуктопровода на 62 часа. В настоящее время транспортировка нефтепродукта осуществляется в штатном режиме.

Техническим заказчиком проведения работ выступило ООО «Транснефть – ТСД».