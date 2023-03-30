В отрезанные половодьем села Заокское и Коростово пустили катера. По какому расписанию они будут ходить

Добраться до «большой земли» жители Заокского и Коростова теперь смогут на катерах.

С 30 марта 2023 года у жителей отрезанных половодьем сел Заокское и Коростово появится еще один способ добраться до «большой земли». На помощь уже работающему плавающему транспортеру регионального МЧС приходят катера. Об этом сообщает администрация Рязанского района.

В четверг водный транспорт дважды проследует до Заокского и один раз – до Коростово. Из Рязани в ближнее Заокское катер отправится в 14.30 и в 18.30, обратно – соответственно, в 15.20 и 19.20. В дальнее Коростово транспорт поедет в 18.00.

С 31 марта водный транспорт будет курсировать ежедневно по утвержденному расписанию. Из Рязани в Заокское и обратно катера будут отправляться по три раза в день. До села Коростово и обратно – по одному разу.

От села Заокское к временной пристани на реке Ока пассажиров довезут на автомобиле. Всего за день машины будут совершать три поездки: в 6.00, 15.00 и 19.00 часов.

Расписание катеров до сел Заокское и Коростово с 31 марта 2023 года:

- «Рязань – Заокское»: 05.30, 14.30, 18.30;

- «Заокское – Рязань»: 06.20, 15.20, 19.20;

- «Рязань – Коростово»: 18.00;

- «Коростово – Рязань»: 06.00.