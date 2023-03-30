Фонарный столб протаранила легковушка на Северной окружной дороге.

Поздно вечером 29 марта на Северной окружной дороге произошло жесткое ДТП. О происшествии сообщается в группе «Дороги Рязани».

«Легковушка влетела в фонарный столб на Северной окружной дороге», - написал анонимный подписчик.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС ГИБДД.

К настоящему времени официальной информации об аварии не поступало, нет сведений и о состоянии здоровья водителя. Подробности уточняются.

А двумя днями ранее 34-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Гранта» на скорости не справился с управлением и влетел в железобетонный блок. Произошло ДТП на Восточной окружной дороге (читать подробнее с фото).

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