Рязанский губернатор Малков пообщался с десантниками на границе с Украиной.

Губернатор Рязанской области Павел Малков вместе с вице-губернатором Артемом Брановым во время рабочего визита в Курскую область доехали до границы (Курская область граничит с Сумской областью Украины – Ред.), где пообщались с десантниками.

Малков заверил, что ратный дух выпускников рязанского десантного училища им. Маргелова на высоте, а местные жители помогают воинам и поддерживают их.

«Поможем в некоторых вопросах, которые позволят нести службу на более высоком уровне», - пообещал губернатор.

А Минобороны РФ показало видео с места строительства военного госпиталя в Рязани. Работы идут круглосуточно (читать и смотреть видео).

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