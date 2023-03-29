День Победы в Рязани 9 мая 2023 года: ночная репетиция Парада Победы и генеральная. Когда будут
Фото: Екатерина СИМОХИНА
9 мая 2023 года в Рязани в Параде Победы задействуют 17 пеших колонн. Состоять они будут из военных, курсантов и сотрудников Академии права и управления ФСИН, УМВД России, УФССП, ГУ МЧС, а также парадный расчет учеников кадетских классов и юнармейцев. Об этом сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.
По словам чиновницы, ночная репетиция Парада Победы в Рязани состоится 4 мая, генеральную власти запланировали на 6 мая.
На подходах к местам массовых мероприятий правоохранительные органы установят рамки металлодетекторов и ограждения.
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