Электросамокаты Whoosh в Рязани.

В Рязани появились электросамокаты кикшеринговой сети Whoosh. По данным КП-Рязань, первые самокаты в центре Рязани можно было наблюдать уже вечером 28 марта. За сутки количество мест для аренды на центральных улицах города серьезно увеличилось.

На официальных интернет-ресурсах компании Whoosh в настоящее время о приходе бизнеса в Рязань ничего не сказано.

Самокаты Whoosh появились в Рязани.

Кстати, в самой компании утверждают, что самокат «безопасен, небезопасно – безответственное вождение» и рекомендуют своим пользователям двигаться по тротуарам (в Рязани нет велодорожек – Ред.) со скоростью 10-15 км/ч или с потоком людей

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