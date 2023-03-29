Внезапно выключили электричество 29 марта на восьми улицах Рязани

На восьми улицах в Рязани произошло аварийное отключение света. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Днем 29 марта в Рязани на восьми улицах отключили электричество. Об этом КП-Рязань сообщили в МУП «Рязанские городские распределительные сети» (РГРЭС). По информации диспетчера, аварийное отключение электроснабжение произошло на следующих улицах Рязани:

- улица Большая;

- Васильевский переулок;

- улица Зубковой;

- Касимовское шоссе;

- улица Новоселов;

- улица Советской Армии;

- улица Тимуровцев;

- улица Шереметьевская.

На месте происшествия уже работают энергетики. Предполагаемое время восстановление электроснабжения – три часа.

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