Внезапно выключили электричество 29 марта на восьми улицах Рязани

На восьми улицах в Рязани произошло аварийное отключение света.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Днем 29 марта в Рязани на восьми улицах отключили электричество. Об этом КП-Рязань сообщили в МУП «Рязанские городские распределительные сети» (РГРЭС). По информации диспетчера, аварийное отключение электроснабжение произошло на следующих улицах Рязани:
- улица Большая;
- Васильевский переулок;
- улица Зубковой;
- Касимовское шоссе;
- улица Новоселов;
- улица Советской Армии;
- улица Тимуровцев;
- улица Шереметьевская.
На месте происшествия уже работают энергетики. Предполагаемое время восстановление электроснабжения – три часа.
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